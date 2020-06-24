В трамвае №60 прозвучат рассказы о защитниках Родины

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:48:43+03:00

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В нынешнем году в России отмечают 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. По вей стране идут памятные мероприятия. В Санкт-Петербурге вспомнить о тех, кто защищал Родину в годы сражений, решили с помощью рассказов о героях тех времен. Они прозвучат... в трамвае маршрута №60, который курсирует на Юго-Западе Северной столицы. С такой идеей выступили ученики гимназии №261 Кировского района.

- Уникальность идеи в том, что маршрут пролегает по местам боев за Ленинград. Трамваи с номером 60 пересекают «линию фронта»: в 1941 году передний край обороны проходил по нынешним жилым кварталам, - сообщает пресс-служба компании «Транспортные системы».

Современный трамвай «Витязь» именно ее производства начал недавно курсировать по 60-му маршруту. Вагон проходит по улицам и проспектам, носящим имена маршала Жукова, конструктора танков с Кировского завода Жозефа Котина, маршала Захарова, маршала Казакова, разведчика Рихарда Зорге, пограничника Алексея Гарькавого, погибшего при боях на Невском пятачке. Все они неразрывно связаны с войной и победой. И теперь пассажиры трамвая будут знать немного больше о ленинградских героях.

ИСТОЧНИК KP.RU