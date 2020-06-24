Байкеры проехали колонной по Невскому проспекту после Парада Победы

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:10:18+03:00

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Колонна байкеров с развивающимися российскими флагами проехала по Невскому проспекту. Это стало заключительным аккордом торжественных мероприятий, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Чуть ранее на Дворцовой площади прошел Парад Победы с участием армейской техники и авиации.

- Сегодня грандиозный мотопробег в честь дня парада Великой Победы. Мотобратья - самые искренние люди, с Днем Победы, - написал в своем Инстаграме депутат Виталий Милонов, также ехавший на мотоцикле в колонне байкеров.

Напомним, что в рамках торжеств утром 24 июня на Ростральных колоннах были зажжены огни, а вечером в городе прогремит артиллерийский салют. От стен Петропавловской крепости ровно в 23:00 дадут 30 залпов из пушек. Но идти и смотреть на него вживую горожанам не советуют - все покажут по телевизору. Так удобнее и безопаснее.

После проезда колонны мероприятия в центре Петербурга закончились.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU