Два ДТП за утро устроили машины каршеринга, только начавшего работу

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:05:29+03:00

Одно - на пустой парковке супермакета, а в другом прокатный авто протаранил стоявшую машину на улице Замшина

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Каршеринг вновь подтверждает народное прозвище «автомобильного оружия массового поражения». Всего за одно утро 24 июня прокатные машины устроили два ДТП. Одно - серьезное. При этом сам сервис каршеринга начал работать в Петербурге после карантина лишь пару дней назад.

- Авария на улице Замшина, 31. В каршеринге были девушка и мужчина, он пострадал. Разбита стоявшая «Киа», которую вынесло далеко от места парковки. Все службы на месте, - сообщали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы первой аварии.

А буквально через пару часов произошел и второй инцидент. Прокатный «Ниссан» не смог разъехаться с белой иномаркой на практически пустой парковке бизнес-центра «Эврика» на улице Седова.

- Поздравляю каршеринг с возвращением, - пишут в соцсетях свидтели ДТП.

Язвительные комментарии петербуржцев не заставили себя долго ждать: «Так хорошо было 3 месяца без этих м... на дороге»; «Ну они потеряли столько времени. Надо нагонять упущенное»; «Ну началось...».

Напомним, что работа каршеринга была возобновлена в Петербурге с 22 июня.

А на Седова не смог разъехаться с иномаркой на пустой парковке. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU