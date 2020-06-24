Два ДТП за утро устроили машины каршеринга, только начавшего работу
Каршеринг вновь подтверждает народное прозвище «автомобильного оружия массового поражения». Всего за одно утро 24 июня прокатные машины устроили два ДТП. Одно - серьезное. При этом сам сервис каршеринга начал работать в Петербурге после карантина лишь пару дней назад.
- Авария на улице Замшина, 31. В каршеринге были девушка и мужчина, он пострадал. Разбита стоявшая «Киа», которую вынесло далеко от места парковки. Все службы на месте, - сообщали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы первой аварии.
А буквально через пару часов произошел и второй инцидент. Прокатный «Ниссан» не смог разъехаться с белой иномаркой на практически пустой парковке бизнес-центра «Эврика» на улице Седова.
- Поздравляю каршеринг с возвращением, - пишут в соцсетях свидтели ДТП.
Язвительные комментарии петербуржцев не заставили себя долго ждать: «Так хорошо было 3 месяца без этих м... на дороге»; «Ну они потеряли столько времени. Надо нагонять упущенное»; «Ну началось...».
Напомним, что работа каршеринга была возобновлена в Петербурге с 22 июня.
А на Седова не смог разъехаться с иномаркой на пустой парковке. Фото: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU