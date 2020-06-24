Неизвестный обстрелял людей и машины на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестный человек устроил пальбу по людям и машинам на проспекте Обуховской обороны. Около часа дня в среду, 24 июня 2020 года, в районе дома 140 по проспекту местные жители услышали звуки выстрелов. У припаркованных машин полетели стекла. Под обстрел также попала девушка. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.
- Какой-то ненормальный стреляет из пневматики по прохожим и машинам у дома 140 по проспекту Обуховской обороны, - сообщили свидетели.
Стрелок разбил стекло машины и попал в руку девушкеФото: СОЦСЕТИ
По рассказам очевидцев, стрелок разбил стекло автомобиля с водительской стороны. Также случайно прохожей девушке пуля попала прямо в руку. Насколько сильную получила травму несчастная, на данный момент не известно.
Очевидцы не сообщили, вызвали ли они полицию в связи с инцидентом. Других сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU