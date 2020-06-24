2020-06-24T14:08:15+03:00
Происшествия

Неизвестный обстрелял людей и машины на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге

Девушка пострадала в результате стрельбы [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Неадекват расстрелял людей и машины в Санкт-ПетербургеНеадекват расстрелял людей и машины в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге неизвестный человек устроил пальбу по людям и машинам на проспекте Обуховской обороны. Около часа дня в среду, 24 июня 2020 года, в районе дома 140 по проспекту местные жители услышали звуки выстрелов. У припаркованных машин полетели стекла. Под обстрел также попала девушка. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Какой-то ненормальный стреляет из пневматики по прохожим и машинам у дома 140 по проспекту Обуховской обороны, - сообщили свидетели.

Стрелок разбил стекло машины и попал в руку девушке Фото: СОЦСЕТИ

Стрелок разбил стекло машины и попал в руку девушкеФото: СОЦСЕТИ

По рассказам очевидцев, стрелок разбил стекло автомобиля с водительской стороны. Также случайно прохожей девушке пуля попала прямо в руку. Насколько сильную получила травму несчастная, на данный момент не известно.

Очевидцы не сообщили, вызвали ли они полицию в связи с инцидентом. Других сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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