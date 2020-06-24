Петербуржец признался, что два года насиловал 11-летнюю падчерицу

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:34:16+03:00

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В Санкт-Петербурге 43-летний мужчина два года насиловал свою маленькую падчерицу. Днем во вторник, 23 июня 2020 года, на телефон горячей линии "Ребенок в опасности" поступил звонок от жительницы Центрального района, который заявила, что некий человек несколько лет совершает жуткое преступление в отношении 11-летней девочки. Данные были немедленно переданы в следственный комитет.

- Вечером того же дня, 43-летний житель одного из домом по Социалистической улице сам пришел в отделение полиции с повинной, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Правда, в полиции мужчина рассказал только об одном случае. По его словам, в декабре 2019 года в своей квартире он совершал насильственные действия сексуального характера со своей падчерицей.

Информации о матери девочки правоохранители не дают. Также не сообщается, был ли задержан подозреваемый. На данный момент проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU