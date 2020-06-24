2020-06-24T15:17:07+03:00
Общество

Опасность пожаров возникла из-за аномальной жары в Ленинградской области

В течение ближайших дней синоптики обещают до 32 градусов зноя
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за аномальной жары повысился риск возникновения пожаров в ЛенобластиИз-за аномальной жары повысился риск возникновения пожаров в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области снова стоит безумная жара. В среду, 24 июня 2020 года, по прогнозам синоптиков, в регионе температура воздуха, в зависимости от района, 26-31 градусов выше нуля. На востоке могут пройти небольшие дожди. Однако из-за жуткого зноя в области повысилась вероятность возникновения пожаров.

- 25-27 июня на территории Ленинградской области местами ожидается повышение температуры воздуха до плюс 32 градусов, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

В связи с этим, на все три дня спасатели объявили пожароопасность 4 класса. Больше всего под угрозой Тихвинский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тосненский и Выборгский районы. МЧС напомнили, что всем отдыхающим за городом необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.

Кроме того, во время аномальной жары следует снизить физические нагрузки и пребывание на улице, особенно под палящим солнцем. Чтобы организм не был обезвоженным, надо пить побольше воды, но не газировку. Также лучше отказаться от употребления алкоголя, жидкости с сахаром и энергетиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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