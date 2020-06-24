2020-06-24T15:48:55+03:00
Происшествия

Труп мужчины выловили из реки Тихвинка в Ленинградской области

Местный житель утонул, когда купался пьяный с друзьями
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пьяный мужчина утонул в реке в ЛенобластиПьяный мужчина утонул в реке в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области выловили труп очередного утопленника, который отправился купаться в пьяном виде. Во вторник, 23 июня 2020 года, бездыханное тело 59-летнего мужчины выловили из реки Тихвинка в районе улицы Римского-Корсакова. Утонувшего искали с вечера предыдущего дня.

- Около 20:39 часов 22 июня в полицию Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в реке утонул мужчина. Правоохранители выехали на место и допросили свидетелей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На берегу реки четверо мужчин рассказали, что с пяти часов дня отдыхали вместе со своим знакомым. Все выпивали, веселились. Около 20 часов их 59-летний приятель пошел купаться. Однако в какой-то момент мужчина начал тонуть. Один из друзей бросился на помощь, но не успел. Тело утопленника они так и не нашли, так как его унесло течением.

Так, труп утонувшего нашли только на следующий день и направили в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памятник «Погибшим при защите Отечества» установили на трассе «Нева»
Шприц воткнули в ногу 14-летней девочке на улице в Невском районе
Дети нарисовали картинки о Победе в войне на улицах Ленинградской области
В Луге торжественно отметили 75-ю годовщину Парада Победы
Бывшего чиновника комитета по строительству Санкт-Петербурга оштрафовали на 12 миллионов рублей за взятку
Внезапный дождь прошел на севере Санкт-Петербурга 24 июня
Труп мужчины выловили из реки Тихвинка в Ленинградской области
Опасность пожаров возникла из-за аномальной жары в Ленинградской области
Петербуржец признался, что два года насиловал 11-летнюю падчерицу
Неизвестный обстрелял людей и машины на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге
Два ДТП за утро устроили машины каршеринга, только начавшего работу
Байкеры проехали колонной по Невскому проспекту после Парада Победы
В трамвае №60 прозвучат рассказы о защитниках Родины
Военная техника оттащила сломавшийся автобус перед парадом в Санкт-Петербурге
Фотовыставка «Одна на всех» открылась в Мариинском дворце Санкт-Петербурга
Ветераны, пришедшие на Парад Победы в Санкт-Петербурге: "Мы фашистов не боялись, а уж коронавируса тем более"
17 513 человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
3-летний ребенок выпал из окна дома на проспекте Культуры
Пушкин-Царское Село празднует 310-й день рождения
На Дворцовой площади начался Парад Победы
На стрелке Васильевского острова 24 июня зажглись Ростральные колонны