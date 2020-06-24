Труп мужчины выловили из реки Тихвинка в Ленинградской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:48:55+03:00

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В Ленинградской области выловили труп очередного утопленника, который отправился купаться в пьяном виде. Во вторник, 23 июня 2020 года, бездыханное тело 59-летнего мужчины выловили из реки Тихвинка в районе улицы Римского-Корсакова. Утонувшего искали с вечера предыдущего дня.

- Около 20:39 часов 22 июня в полицию Тихвинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в реке утонул мужчина. Правоохранители выехали на место и допросили свидетелей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На берегу реки четверо мужчин рассказали, что с пяти часов дня отдыхали вместе со своим знакомым. Все выпивали, веселились. Около 20 часов их 59-летний приятель пошел купаться. Однако в какой-то момент мужчина начал тонуть. Один из друзей бросился на помощь, но не успел. Тело утопленника они так и не нашли, так как его унесло течением.

Так, труп утонувшего нашли только на следующий день и направили в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU