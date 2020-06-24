Внезапный дождь прошел на севере Санкт-Петербурга 24 июня

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:14:38+03:00

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В Санкт-Петербурге в среду, 24 июня 2020 года, стоит аномальная жара. Термометры снова зафиксировали температуру воздуха в 28 градусов. Однако, словно спасение, на севере города в четыре часа дня прошел неожиданный дождь, который немного освежил знойные улицы.

- На севере города, в Выборгском районе около 16:00 начался дождь, который очень быстро прошел. Также в течение часа ожидаются небольшие осадки в центре Санкт-Петербурга, - сообщается на карте сервиса "Яндекс.Погода".

Возможно, хотя бы этот дождь освежит город, который раскалился под лучами яркого солнца.

На 16:00 в Петербурге 27 градусов жары, что на 8 градусов выше климатической нормы. Ветер при этом легкий, всего 3 метра в секунду.

Отмечается, что сегодня наблюдается самое жаркое 24 июня за последние 20 лет климатических наблюдений. Так что погода в Петербурге снова ставит рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU