Бывшего чиновника комитета по строительству Санкт-Петербурга оштрафовали на 12 миллионов рублей за взятку
В Санкт-Петербурге в среду, 24 июня 2020 года, осудили Виталия Жданова, который ранее занимал пост заместителя председателя комитета по строительству города. Смольнинский районный суд признал экс-чиновника во взяточничестве.
- Жданов, являясь заместителем председателя Комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга, в период с ноября по декабрь 2012 года получил взятку в размере 2 миллионов рублей от предпринимателя за покровительство подконтрольных ему организаций, а также за создание условий данным организациям для побед в конкурсах на заключение государственных контрактов на строительство и реконструкцию социально значимых для города объектов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города на Неве.
В январе 2013 года он снова получил взятку в 1,25 миллионов от другого бизнесмена, который вступил подрядчиком по четырем государственным контрактам.
В итоге суд наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 7 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в 12 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU