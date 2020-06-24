Бывшего чиновника комитета по строительству Санкт-Петербурга оштрафовали на 12 миллионов рублей за взятку

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:48:49+03:00

Экс-чиновнику Петербурга дали условный срок и штраф в 12 миллионов рублей за взятки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге в среду, 24 июня 2020 года, осудили Виталия Жданова, который ранее занимал пост заместителя председателя комитета по строительству города. Смольнинский районный суд признал экс-чиновника во взяточничестве.

- Жданов, являясь заместителем председателя Комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга, в период с ноября по декабрь 2012 года получил взятку в размере 2 миллионов рублей от предпринимателя за покровительство подконтрольных ему организаций, а также за создание условий данным организациям для побед в конкурсах на заключение государственных контрактов на строительство и реконструкцию социально значимых для города объектов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

В январе 2013 года он снова получил взятку в 1,25 миллионов от другого бизнесмена, который вступил подрядчиком по четырем государственным контрактам.

В итоге суд наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 7 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU