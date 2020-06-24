2020-06-24T17:11:57+03:00
Общество

В Луге торжественно отметили 75-ю годовщину Парада Победы

Петр КИБЕР
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В Луге прошел ленинградский Парад Победы. Фото: Администрация ЛОВ Луге прошел ленинградский Парад Победы. Фото: Администрация ЛО
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В Ленинградской области прошел свой Парад Победы. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летней годовщины победы в Великой отечественной войне и историческому параду на Красной площади 1945 года, прошли в городе воинской славы Луге.

- Для меня очень важно, что сегодняшнее торжество мы проводим в городе Луге. Именно здесь, на Лужском рубеже были остановлены фашистские орды. Ополченцы, рабочие, студенты и, конечно, военнослужащие обороняли город. Были огромные потери и жертвы, - отметит на мероприятии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что и власти и жители области чтут память о войне и не забывают ее героев. Надо сказать, что вместе с губернатором военный парад принимали ветераны. Один из них - 95-летний Михаил Григорьевич Полячков.

17-летним подростком в 1943 году он убежал в армию. Был разведчиком, воевал под Курском, освобождал Польшу. Войну окончил в Берлине. Позднее служил в Луге. Здесь и остался после увольнения в запас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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