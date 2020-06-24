Дети нарисовали картинки о Победе в войне на улицах Ленинградской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:23:53+03:00

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В Ленинградской области в среду, 24 июня 2020 года, появились рисунки о Победе в Великой Отечественной войне. Своим творчеством улицы региона украсили юные жители. Дети приняли участие в акции «Я рисую мелом» и изобразили одно из важнейших событий в истории России.

Рисунки изобразили дети / Фото: Администрация Ленобласти

- К акции присоединились все желающие — волонтеры и родители рисовали вместе с детьми и размещали фото на страницах в социальных сетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня, - рассказали в администрации Ленинградской области, а также показали работы детей.

Акцию активно поддержали детские дошкольные учреждения региона. Малыши создали изображения на тему Победы, а также посвященные фильмам и книгам о войне и мирной жизни, и сопроводили их надписями «Пусть всегда будет солнце», «Россия» и другими.

Мероприятие прошло в рамках акции "Я рисую мелом" / Фото: Администрация Ленобласти

Напомним, что 24 июня в Петербурге и области прошли парады Победы. В этот раз они состоялись без большого количества зрителей из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU