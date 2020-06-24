Шприц воткнули в ногу 14-летней девочке на улице в Невском районе

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:28:19+03:00

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Неизвестный воткнул шприц в ногу 14-летней школьницы из Санкт-Петербурга. Девушка, шедшая домой, подверглась нападению хулигана прямо на улице. А больше всего настораживает, что произошло это на территории детского садика.

- Инцидент произошел днем 23 июня у детского сада на Караваевской улице в Невском районе города, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Испуганная школьница прибежала домой, где рассказала обо всем родителям. Те обработали место укола и выхвали полицию.

По словам потерпевшей, на улице ей повстречался незнакомый мужчина, который держал в руках шприц с надетой иглой для инъекций. Внезапно он бросил его в сторону девочки. Шприц воткнулся в ногу, оставив небольшую ранку.

Угрозы для жизни травма не представляет, но опасного хулигана, бродившего у детсада, усиленно ищут полицейские. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU