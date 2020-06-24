Автограф гитариста Queen за 1 миллион рублей продают в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге выставили на продажу автограф бывшего гитариста легендарной британской рок-группы Queen Брайана Мэя. Объявление появилось на одном из сайтов в понедельник, 22 июня 2020 года. Владелец предлагает приобрести листочек с подписью за 1 миллион рублей.
- Автограф получен лично в 1998 году при первом визите в Россию, в Санкт-Петербурге, - написал продавец.
Продавец утверждает, что получил автограф лично в 1998 году / Фото: Авито.ру
Также он уточнил, что может скинуть цену на автограф, если будут желающие. Кроме того, интересующиеся могут задать вопросы продавцу.
Автограф музыканта расположен на листе в тетради, который заклеен вырезками из газет и журналов с портретом самого Брайана. По всей видимости, хозяин данного сокровища был настоящим фанатом.
Отметим, что в 1998 году Мэй действительно приезжал в Петербург. Однако не в составе Queen, а со своей группой The Brian May Band. Концерт состоялся 6 ноября в ДК Ленсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU