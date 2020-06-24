2020-06-24T18:13:12+03:00
Общество

Автограф гитариста Queen за 1 миллион рублей продают в Санкт-Петербурге

По словам продавца, он его получил во время визита группы в город на Неве в 1998 году [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Автограф Брайана Мэя продают в Петербурге за 1 миллион рублей / Фото: Авито.руАвтограф Брайана Мэя продают в Петербурге за 1 миллион рублей / Фото: Авито.ру
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В Санкт-Петербурге выставили на продажу автограф бывшего гитариста легендарной британской рок-группы Queen Брайана Мэя. Объявление появилось на одном из сайтов в понедельник, 22 июня 2020 года. Владелец предлагает приобрести листочек с подписью за 1 миллион рублей.

- Автограф получен лично в 1998 году при первом визите в Россию, в Санкт-Петербурге, - написал продавец.

Продавец утверждает, что получил автограф лично в 1998 году / Фото: Авито.ру

Продавец утверждает, что получил автограф лично в 1998 году / Фото: Авито.ру

Также он уточнил, что может скинуть цену на автограф, если будут желающие. Кроме того, интересующиеся могут задать вопросы продавцу.

Автограф музыканта расположен на листе в тетради, который заклеен вырезками из газет и журналов с портретом самого Брайана. По всей видимости, хозяин данного сокровища был настоящим фанатом.

Отметим, что в 1998 году Мэй действительно приезжал в Петербург. Однако не в составе Queen, а со своей группой The Brian May Band. Концерт состоялся 6 ноября в ДК Ленсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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