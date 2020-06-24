Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны с безлимитной связью в Санкт-Петербурге

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:41:17+03:00

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В Санкт-Петербурге инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вручат порядка 6 тысяч телефонов с безлимитной связью. Как сообщили в среду, 24 июня 2020 года, в Законодательном собрании города, в в устройствах будут сохранены контакты экстренных служб, члена партии и волонтера, взявших шефство над ветераном, социального и медицинского работников, а также оперативных служб. Кроме того, с помощью специальной кнопки пожилые люди смогут связаться с мобильными бригадами помощи.

В телефонах сохранены номера волонтеров, членов партии и экстренных служб / Фото: ЗакС Петербурга

- Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» уже начали передавать мобильные телефоны. В год 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы ни один ветеран не должен остаться без поддержки и внимания. Победа советского народа в Великой Отечественной войне имеет сакральный смысл для всех россиян, для всех ленинградцев-петербуржцев. Несмотря на частичные ограничения, которые пока еще сохраняются в городе, мы должны достойно поздравить каждого, кто сражался за Родину и подарил нам счастье жить и трудиться в мирное время, - рассказал председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Министерство связи и массовых коммуникаций, сотовые операторы поддержали идею обеспечения участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатными телефонами и пожизненной бесплатной мобильной связью.

ИСТОЧНИК KP.RU