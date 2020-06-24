2020-06-24T19:22:23+03:00
Общество

Дорожники убрали улицы Санкт-Петербурга перед праздничным салютом

После парада Победы службы быстро собрали мусор и привели город в порядок
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге помыли улицы после парада ПобедыВ Петербурге помыли улицы после парада ПобедыФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге дорожные службы подготовили город к праздничному салюту. Днем в среду, 24 июня 2020 года, комитет по благоустройству провел уборку улиц после парада Победы. Дорожным предприятиям необходимо было собрать мусор, который скопится за первую половину дня, и с помощью поливальных машин остудить раскаленные в жаркий день мостовые. Уборка проводилась, чтобы жители, которые приедут посмотреть на салют, шли по чистым и вымытым улицам.

- Кроме того, по регламенту положено в жаркий сухой день поливать улицы города, чтобы увлажнить и освежить городской воздух. Данные процедуры направлены на то, чтобы жители не чувствовали духоту и могли легко дышать в условиях мегаполиса, - сообщили в Смольном.

Данное мероприятие не является особенным. Уборку и поливку улиц дорожные предприятия проводят ежедневно, однако сегодня необходимо было деликатно вписаться в программу городских мероприятий, не создав неудобств для тысяч жителей города, которые проводят этот выходной день на улице.

Особое внимание было уделено центру Петербурга, где сегодня проходят главные городские мероприятия, и где сосредоточилось и еще будет находиться до ночи большое количество людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль сбил двух мотоциклистов на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге
Блокадный трамвай прошел по улицам Санкт-Петербурга 24 июня
Гонщик на авто перевернулся у въезда на КАД в Санкт-Петербурге
Водитель «Рено» погиб, врезавшись в дерево в Ленинградской области
Дорожники убрали улицы Санкт-Петербурга перед праздничным салютом
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны с безлимитной связью в Санкт-Петербурге
Автограф гитариста Queen за 1 миллион рублей продают в Санкт-Петербурге
Памятник «Погибшим при защите Отечества» установили на трассе «Нева»
Шприц воткнули в ногу 14-летней девочке на улице в Невском районе
Дети нарисовали картинки о Победе в войне на улицах Ленинградской области
В Луге торжественно отметили 75-ю годовщину Парада Победы
Бывшего чиновника комитета по строительству Санкт-Петербурга оштрафовали на 12 миллионов рублей за взятку
Внезапный дождь прошел на севере Санкт-Петербурга 24 июня
Труп мужчины выловили из реки Тихвинка в Ленинградской области
Опасность пожаров возникла из-за аномальной жары в Ленинградской области
Петербуржец признался, что два года насиловал 11-летнюю падчерицу
Неизвестный обстрелял людей и машины на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге
Два ДТП за утро устроили машины каршеринга, только начавшего работу
Байкеры проехали колонной по Невскому проспекту после Парада Победы
В трамвае №60 прозвучат рассказы о защитниках Родины
Военная техника оттащила сломавшийся автобус перед парадом в Санкт-Петербурге
Фотовыставка «Одна на всех» открылась в Мариинском дворце Санкт-Петербурга
Ветераны, пришедшие на Парад Победы в Санкт-Петербурге: "Мы фашистов не боялись, а уж коронавируса тем более"
17 513 человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
3-летний ребенок выпал из окна дома на проспекте Культуры
Пушкин-Царское Село празднует 310-й день рождения
На Дворцовой площади начался Парад Победы
На стрелке Васильевского острова 24 июня зажглись Ростральные колонны