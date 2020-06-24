Дорожники убрали улицы Санкт-Петербурга перед праздничным салютом

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:22:23+03:00

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В Санкт-Петербурге дорожные службы подготовили город к праздничному салюту. Днем в среду, 24 июня 2020 года, комитет по благоустройству провел уборку улиц после парада Победы. Дорожным предприятиям необходимо было собрать мусор, который скопится за первую половину дня, и с помощью поливальных машин остудить раскаленные в жаркий день мостовые. Уборка проводилась, чтобы жители, которые приедут посмотреть на салют, шли по чистым и вымытым улицам.

- Кроме того, по регламенту положено в жаркий сухой день поливать улицы города, чтобы увлажнить и освежить городской воздух. Данные процедуры направлены на то, чтобы жители не чувствовали духоту и могли легко дышать в условиях мегаполиса, - сообщили в Смольном.

Данное мероприятие не является особенным. Уборку и поливку улиц дорожные предприятия проводят ежедневно, однако сегодня необходимо было деликатно вписаться в программу городских мероприятий, не создав неудобств для тысяч жителей города, которые проводят этот выходной день на улице.

Особое внимание было уделено центру Петербурга, где сегодня проходят главные городские мероприятия, и где сосредоточилось и еще будет находиться до ночи большое количество людей.

ИСТОЧНИК KP.RU