Водитель «Рено» погиб, врезавшись в дерево в Ленинградской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:28:51+03:00

В Ленобласти мужчина погиб, врезавшись в дерево на машине Фото: Олег ЗОЛОТО

Машина съехала в кювет, а после влетела в ствол

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В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Днем в среду, 24 июня 2020 года, во Всеволожском районе мужчина за рулем иномарки «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. Водитель погиб на месте.

- Трагедия произошла в 15:00 часов на 31 километре автодороги Санкт-Петербург - Запорожское – Приозерск. За рулем автомобиля находился 50-летний водитель со стажем вождения десять лет, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль двигался по направлению в Санкт-Петербург. В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в кювет, а после врезался на полной скорости в дерево. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.

Сообщений о других пострадавших в результате аварии не поступало. На месте ДТП работают дорожные инспекторы, которые проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU