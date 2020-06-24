Гонщик на авто перевернулся у въезда на КАД в Санкт-Петербурге

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:38:18+03:00

Авто перевернулось на крышу в въезда на КАД Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге автомобиль на большой скорости подлетел и перевернулся на крышу. ЧП произошло вечером в среду, 24 июня 2020 года, на въезде на Кольцевую автодорогу с Пулковского шоссе. Однако, как отмечают очевидцы, водитель родился в рубашке, так как несмотря на жесткое ДТП, практически не пострадал.

- Водитель в рубашке родился: поцарапанный локоть и кисть, - рассказали свидетели в социальной сети.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказали. Однако многие в соцсети отметили, что водителю повезло, потому что он явно был пристегнут ремнями безопасности. Иначе просто бы царапинами не отделался.

Также некоторые водители рассказали, что данный автомобилист за несколько минут до ЧП серьезно гонял по шоссе.

- Этот *** нас подрезал, ехал не адекватно. Доигрался. Проверить бы его на алкоголь и наркотики, - заметил один из водителей.

Сообщений о других пострадавших не поступало. К 19:00 автомобиль уже обратно перевернули на колеса. На месте работают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU