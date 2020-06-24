2020-06-24T19:46:20+03:00
Общество

Блокадный трамвай прошел по улицам Санкт-Петербурга 24 июня

Акция состоялась в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне
Лилия КОЗЛОВА
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По Петербургу проехал блокадный трамвай в честь 75-летия с дня Победы / Фото: СмольныйПо Петербургу проехал блокадный трамвай в честь 75-летия с дня Победы / Фото: Смольный
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В Санкт-Петербурге в среду, 24 июня 2020 года, по городу прокатился блокадный трамвай. Исторический транспорт вышел на маршрут в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также прорыва энергетической блокады Ленинграда в 1942 году. На ретротрамвает прокатился губернатор города, блокадники, ветераны Горэлектротранса и энергетической отрасли города.

- Ленинградский трамвай – тоже герой блокадных дней. Он был не просто городским транспортом. Трамваи доставляли боеприпасы на передовую, когда фронт подошел вплотную к городу, на них возили грузы, муку на хлебозаводы. На трамваях-«американках», переоборудованных под санитарные, везли в госпиталь раненых бойцов, - сказал Александр Беглов.

«Трамвай Победы» проехал от Суворовской площади до здания блокадной подстанции у Цирка Чинизелли. Именно эта подстанция дала ток для возобновления трамвайного движения весной 1942 года.

В апреле 1942 года были запущены только 4 трамвайных маршрута, потому что в блокадном городе не хватало энергии. По дну Ладожского озера был проложен силовой кабель. И в сентябре 1942 года электричество с Волховской ГЭС стало поступать в Ленинград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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