Автомобиль сбил двух мотоциклистов на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:32:14+03:00

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В Санкт-Петербурге водитель авто сбил двух мотоциклистов. Авария произошла в восемь вечера в среду, 24 июня 2020 года, в Невском районе города на пересечении улиц Бабушкина и Ивановкой. По предварительным данным, водитель машины вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Этот перекресток очень опасный, чтобы вот так лететь без оглядки на красный, там надо уже на мигающем желтом стоять, - рассказали автомобилисты в сети.

Один из очевидцев опубликовал в сети видео ДТП, снятое на видеорегистратор. На нем видно, как мотоциклисты стартанули на зеленый свет. Как только первый выехал на середину перекрестка, в него врезался автомобиль. Водитель байка подлетел в воздух на пару метров, а его мотоцикл по инерции снес второго «железного коня».

О состоянии мотоциклистов на данный момент ничего не известно. На месте работают экстренные службы и инспекторы ГИБДД, которые проводят проверку.

Авто сбило двух мотоциклистов в Петербурге 24 июня .Видео: Гоша Безпалов vk.com/id154340

ИСТОЧНИК KP.RU