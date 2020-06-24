Жесткая пробка образовалась у КАД вечером 24 июня в Санкт-Петербурге

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:53:21+03:00

Автомобилисты вынуждены стоять почти по полтора часа в заторе

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В Санкт-Петербурге вечером в среду, 24 июня 2020 года, рядом с Кольцевой автодорогой образовалась пробка. На восемь часов на подъезде к северной части КАД автомобили встали в длинную вереницу по Новоприозерскому шоссе. Отмечается, что пробка – необычно сложная.

- В 20:06 часов зафиксирована необычно сложная пробка — Новоприозерское шоссе, от АЗС до КАД, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Так, в пробке длиной 9 километров можно потерять 1 час 20 минут, что на 54 минуты больше обычного.

В целом на 20:50 часов загруженность дорог в Санкт-Петербурге оценивается всего в 2 балла, что является обычным для этого времени в среду. Ожидается, что к 22 часам улицы станут еще свободнее.

Ранее на внутренней стороне КАД образовалась большая пробка в 14 километров. Машины стояли с 16 до 17 часов вечера от Горского шоссе до проспекта Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU