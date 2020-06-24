Автокинотеатр откроется в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:56:21+03:00

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В Санкт-Петербурге открывается еще один автокинотеатр. Как стало известно, кино под открытым небом появится на площадке Музея стрит-арта, который располагается на шоссе Революций 84АБ. Первые показы начнутся вечером 27 июня 2020 года и продлятся до конца лета.

- С 27 июня и до конца лета ежедневно в 23:30 смотрим кино и заказываем еду в нашем совместном с Italy Group автокинотеатре на площадке Музея Стрит-Арта. Еду и напитки из ресторана Italiani доставят прямо в тачку. Купить билеты можно в группе, мобильном приложении и на сайте. Всё бесконтактно и безопасно, - рассказали в «Мираж Синема».

Плата берется за автомобиль, независимо от количества людей, находящихся внутри. Однако организаторы отмечают, что максимально комфортный просмотр гарантирован только зрителям, сидящим на передних сидениях автомобиля.

Стоимость билетов варьируется от 500 до 1000 рублей. Пока что показывать будут два фильма: «Джентельмены» Гайя Ричи и «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе.

ИСТОЧНИК KP.RU