Четыре человека погибли в жестком ДТП в Ленинградкой области
В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Около восьми часов вечера в среду, 24 июня 2020 года, в Тихвинском районе автомобиль «Митсубиси Лансер» съехал в кювет и врезался в дерево. Из пяти человек, находившихся в машине, выжил только один пассажир.
- На 95-м километре автодороги Паша - Часовенское – Кайвакса водитель автомобиля "Мицубиси Лансер" совершил съезд в левый кювет с наездом на дерево, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В результате ДТП, машина разбилась всмятку. Четыре человека погибли, еще один получил тяжелые травмы. Личность погибших на данный момент не сообщается.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавших устанавливаются. На месте работают спасательные службы и инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU