Четыре человека погибли в жестком ДТП в Ленинградкой области

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:49:07+03:00

Четыре человека погибли в ДТП в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобиль съехал с дороги в кювет и врезался в дерево

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В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Около восьми часов вечера в среду, 24 июня 2020 года, в Тихвинском районе автомобиль «Митсубиси Лансер» съехал в кювет и врезался в дерево. Из пяти человек, находившихся в машине, выжил только один пассажир.

- На 95-м километре автодороги Паша - Часовенское – Кайвакса водитель автомобиля "Мицубиси Лансер" совершил съезд в левый кювет с наездом на дерево, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП, машина разбилась всмятку. Четыре человека погибли, еще один получил тяжелые травмы. Личность погибших на данный момент не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавших устанавливаются. На месте работают спасательные службы и инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU