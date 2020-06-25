2020-06-25T08:33:59+03:00
Общество

30 залпов салюта завершили празднование 75-летия Победы в Санкт-Петербурге

Каждый из залпов был именным и посвящен героям ключевым операциям войны
Петр КИБЕР
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Салют от стен Петропавловской крепости завершил празднование 75-летия Победы.Салют от стен Петропавловской крепости завершил празднование 75-летия Победы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Поздним вечером 24 июня залпами из артиллерийских орудий от Петропавловской крепости завершилось празднование 75-летия Победы в Санкт-Петербурге. Традиционного фейерверка в этот раз не было и пришедшие на набережные Невы зрители могли лишь слышать грохот пушек.

- Артиллерийскими залпами с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости завершилось сегодня в Петербурге празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По традиции каждый из 30 залпов был именным, - сообщает пресс-служба Смольного.

Перед началом стрельбы командующий расчета называл имя героя войны или наименование ключевой операции, которым посвящался залп. Так, пушки прогремели в честь обороны Ленинграда, Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге, операции «Багратион» по освобождению Белоруссии и Польши, а также взятия Берлина.

Напомним, что празднования 75-летия Победы началось в Санкт-Петербурге с военного парада на Дворцовой площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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