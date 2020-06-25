Жарко и солнечно будет в Санкт-Петербурге 25 июня

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:50:14+03:00

25 июня в Петербурге будет жарко и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильного ветра и осадков в четверг синоптики не обещают

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Жарким и солнечным будет наступивший четверг в Санкт-Петербурге. По прогнозам синоптиков городского гидрометцентра, воздух прогреется до +28 градусов, а осадков и ветра не ожидается. Впрочем, терпеть жаркую погоду осталось недолго, уже в конце июня в город придет похолодание.

- До конца недели будет тепло, а потом, числа с 30 июня, в Петербург придет циклон с дождями и северным ветром, после чего станет прохладнее, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

И хоть сильных штормов ждать не стоит, температура упадет до 15-20 градусов. Но это потом, а пока жители и гости Северной столицы могут наслаждаться солнцем.

По состоянию на 8:30 утра в городе +21 градус, ясно. Ветер западный, скоростью 2-5 метров в секунду. Давление составляет 768,9 мм ртутного столба, а влажность - 64%.

ИСТОЧНИК KP.RU