Жарко и солнечно будет в Санкт-Петербурге 25 июня
Жарким и солнечным будет наступивший четверг в Санкт-Петербурге. По прогнозам синоптиков городского гидрометцентра, воздух прогреется до +28 градусов, а осадков и ветра не ожидается. Впрочем, терпеть жаркую погоду осталось недолго, уже в конце июня в город придет похолодание.
- До конца недели будет тепло, а потом, числа с 30 июня, в Петербург придет циклон с дождями и северным ветром, после чего станет прохладнее, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
И хоть сильных штормов ждать не стоит, температура упадет до 15-20 градусов. Но это потом, а пока жители и гости Северной столицы могут наслаждаться солнцем.
По состоянию на 8:30 утра в городе +21 градус, ясно. Ветер западный, скоростью 2-5 метров в секунду. Давление составляет 768,9 мм ртутного столба, а влажность - 64%.
ИСТОЧНИК KP.RU