Огромная пробка собралась на КАД в районе Янино 25 июня

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:14:01+03:00

На внутреннем кольце КАД у Янино собралась пробка. Свободно не проехать. Фото: Олег ЗОЛОТО

На внутреннем кольце машины стоят от Ржевки до Кудрово

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Огромная пробка длиной больше шести километров образовалась утром 25 июня на внутреннем кольце КАД. Машины встали в затор от станции «Ржевка» за Рябовским шоссе и почти до Кудрово. А на подъезде к развязке на Янино вдобавок произошло ДТП.

По оценке сервиса Яндекс.Карты, полная длина затора составляет 6,5 километров. Скорость на участке не превышает 10-15 километров в час. Причины затора, кроме аварии у развязки непонятны.

Отметим что также плотно стоит проспект Косыгина на подъезде к КАД и съезд на нее. Есть трудности и в обратном направлении, а также традиционная пробка на Шоссейной улице в Янино.

Также сильная 6-километровая пробка образовалась на трассе «Сортавала» от поселка Мендсары и до въезда в Петербург в районе пересечения с КАД.

Трудно проехать про Приозерскому шоссе от Дранишников, через Юкки и до Выборгского шоссе. Само Выборгское шоссе также стоит на въезд в город как раз до светофора с поворотом на Юкки.

В общем затруднения на дорогах на 9 утра оцениваются в четыре балла.

ИСТОЧНИК KP.RU