Огромная пробка собралась на КАД в районе Янино 25 июня
Огромная пробка длиной больше шести километров образовалась утром 25 июня на внутреннем кольце КАД. Машины встали в затор от станции «Ржевка» за Рябовским шоссе и почти до Кудрово. А на подъезде к развязке на Янино вдобавок произошло ДТП.
По оценке сервиса Яндекс.Карты, полная длина затора составляет 6,5 километров. Скорость на участке не превышает 10-15 километров в час. Причины затора, кроме аварии у развязки непонятны.
Отметим что также плотно стоит проспект Косыгина на подъезде к КАД и съезд на нее. Есть трудности и в обратном направлении, а также традиционная пробка на Шоссейной улице в Янино.
Также сильная 6-километровая пробка образовалась на трассе «Сортавала» от поселка Мендсары и до въезда в Петербург в районе пересечения с КАД.
Трудно проехать про Приозерскому шоссе от Дранишников, через Юкки и до Выборгского шоссе. Само Выборгское шоссе также стоит на въезд в город как раз до светофора с поворотом на Юкки.
В общем затруднения на дорогах на 9 утра оцениваются в четыре балла.
ИСТОЧНИК KP.RU