2020-06-25T09:40:05+03:00
Авто

Из-за съемок фильма «Девятаев» в Санкт-Петербурге ограничат движение

Киношники будут работать в Адмиралтейском районе
Петр КИБЕР
Поделиться:
Михаила Девятаева сыграет актер Павел Прилучный.Михаила Девятаева сыграет актер Павел Прилучный.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Съемки художественного фильма «Девятаев» станут причиной перекрытия движения транспорта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Для нужд киносъемочной группы больше, чем на сутки полностью закроют часть улицы Калинина.

- В связи с проведением съемок художественного фильма «Девятаев» с 21.00 27 июня до 23.00 28 июня движение транспорта будет прекращено по улице Калинина от Промышленной улицы до Лифляндской улицы, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также, для проведения съемочного процесса, на том же участке улицы с 17.00 26 июня до 23.00 28 июня будет запрещена парковка.

Справка «КП»:

Фильм «Девятаев», режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов, рассказывает о советском военном летчике Михаиле Девятаеве, который в феврале 1945 года совершил побег из немецкого плена на угнанном бомбардировщике «Хейнкель». Вместе с Девятаевым сбежали десять советских военнопленных.

Побег помог СССР получить данные о центре разработки ракетного оружия ФАУ-1 и ФАУ-2, который позднее был уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за съемок фильма «Девятаев» в Санкт-Петербурге ограничат движение
Огромная пробка собралась на КАД в районе Янино 25 июня
Жарко и солнечно будет в Санкт-Петербурге 25 июня
30 залпов салюта завершили празднование 75-летия Победы в Санкт-Петербурге
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Ленинградкой области
Автокинотеатр откроется в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге
Жесткая пробка образовалась у КАД вечером 24 июня в Санкт-Петербурге
Автомобиль сбил двух мотоциклистов на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге
Блокадный трамвай прошел по улицам Санкт-Петербурга 24 июня
Гонщик на авто перевернулся у въезда на КАД в Санкт-Петербурге
Водитель «Рено» погиб, врезавшись в дерево в Ленинградской области
Дорожники убрали улицы Санкт-Петербурга перед праздничным салютом
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны с безлимитной связью в Санкт-Петербурге
Автограф гитариста Queen за 1 миллион рублей продают в Санкт-Петербурге
Памятник «Погибшим при защите Отечества» установили на трассе «Нева»