Из-за съемок фильма «Девятаев» в Санкт-Петербурге ограничат движение

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:40:05+03:00

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Съемки художественного фильма «Девятаев» станут причиной перекрытия движения транспорта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Для нужд киносъемочной группы больше, чем на сутки полностью закроют часть улицы Калинина.

- В связи с проведением съемок художественного фильма «Девятаев» с 21.00 27 июня до 23.00 28 июня движение транспорта будет прекращено по улице Калинина от Промышленной улицы до Лифляндской улицы, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также, для проведения съемочного процесса, на том же участке улицы с 17.00 26 июня до 23.00 28 июня будет запрещена парковка.

Справка «КП»:

Фильм «Девятаев», режиссером которого выступает Тимур Бекмамбетов, рассказывает о советском военном летчике Михаиле Девятаеве, который в феврале 1945 года совершил побег из немецкого плена на угнанном бомбардировщике «Хейнкель». Вместе с Девятаевым сбежали десять советских военнопленных.

Побег помог СССР получить данные о центре разработки ракетного оружия ФАУ-1 и ФАУ-2, который позднее был уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU