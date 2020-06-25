Котята выпали на ходу из-под капота машины жителя Санкт-Петербурга

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:20:54+03:00

Коты нередко забираются под капоты стоящих машин, а потом гибнут. Фото: Олег ЗОЛОТО

Один пушистый малыш попал под колесо и погиб, а двое - спаслись [видео]

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Житель Санкт-Петербурга снял на камеру своего автомобильного регистратора момент, как из впереди идущей машины прямо на ходу стали выпадать...котята. Один из них сразу же попал под колесо авто и погиб, а двоим удалось избежать страшной участи.

- На 22-й секунде ,слева можно увидеть маленький комочек на дороге. Котейка выпрыгнул из-под капота машины и угодил под ее же заднее колесо, затем два его братца сделали тоже самое, но остались живы, - пишет водитель, опубликовавший видео в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам автомобилиста, все произошло утром 24 июня на Новоизмайловском проспекте. Увидев, что происходит, петербуржец догнал шедшую впереди машину и объяснил водителю ситуацию и чтобы тот посмотрел под капот - мало ли кто там еще есть.

Известно, что кошки часто забираются в моторный отсек машин через колесные арки. Они греются на теплом моторе, однако из-за этого нередко погибают. Чтобы сберечь кошачьи жизни, водителям советуют похлопать по капоту перед поездкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/786999" frameborder="0"></iframe> Петербуржец снял, как котята посыпались из под капота авто прямо на ходу.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU