Больше 17 тысяч человек обследованы на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:37:14+03:00

За сутки на коронавирус в Петербурге проверили больше 17 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Больше 17 тысяч жителей Санкт-Петербурга были обследованы на коронавирус за прошедшие сутки. Такие данные на утро 25 июня привел городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17 364 человека. Под медицинским наблюдением находится 2186 жителей города. Из них 59 - в обсерваторе, 1060 - на самоизоляции, 1067 - контактные, - сообщает пресс-служба петербургской администрации.

На единый справочный номер 122 по вопросам, связанным с коронавирусом за сутки поступило 368 звонков. Еще 163 обращения поступило в экстренную службу 112. 39 человек сообщили о приезде из заграницы. 73 звонка были перенаправлены в скорую помощь, а, 32-в полицию. Остальные обращения были справочного характера.

Также, на горячую линию 8-800-200-34-11, за помощью от волонтеров обратились 50 петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU