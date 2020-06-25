2020-06-25T10:37:14+03:00
Общество

Больше 17 тысяч человек обследованы на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге

Последние данные на 25 июня привел Оперативный штаб города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
За сутки на коронавирус в Петербурге проверили больше 17 тысяч человек.За сутки на коронавирус в Петербурге проверили больше 17 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Больше 17 тысяч жителей Санкт-Петербурга были обследованы на коронавирус за прошедшие сутки. Такие данные на утро 25 июня привел городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17 364 человека. Под медицинским наблюдением находится 2186 жителей города. Из них 59 - в обсерваторе, 1060 - на самоизоляции, 1067 - контактные, - сообщает пресс-служба петербургской администрации.

На единый справочный номер 122 по вопросам, связанным с коронавирусом за сутки поступило 368 звонков. Еще 163 обращения поступило в экстренную службу 112. 39 человек сообщили о приезде из заграницы. 73 звонка были перенаправлены в скорую помощь, а, 32-в полицию. Остальные обращения были справочного характера.

Также, на горячую линию 8-800-200-34-11, за помощью от волонтеров обратились 50 петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За секс со школьницей петербургский активист «Весны» получил 4 года колонии
В Ленобласти появится почетное звание «Рубеж воинской доблести»
Суд прекратил дело петербуржца, сбежавшего из обсерватора в «Заре»
Компания Л1 готовится к заселению третьей очереди ЖК «Граф Орлов»
Больнице Святого Георгия срочно требуются доноры
Исаакиевский собор установил рекорд посещаемости за 2019 год
Пулково готово вновь работать круглосуточно с 1 июля
«Дикси» закроет сеть магазинов в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге началось голосование по поправкам в Конституцию
Больше 17 тысяч человек обследованы на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Котята выпали на ходу из-под капота машины жителя Санкт-Петербурга
Из-за съемок фильма «Девятаев» в Санкт-Петербурге ограничат движение
Огромная пробка собралась на КАД в районе Янино 25 июня
Жарко и солнечно будет в Санкт-Петербурге 25 июня
30 залпов салюта завершили празднование 75-летия Победы в Санкт-Петербурге
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Ленинградкой области
Автокинотеатр откроется в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге
Жесткая пробка образовалась у КАД вечером 24 июня в Санкт-Петербурге
Автомобиль сбил двух мотоциклистов на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге
Блокадный трамвай прошел по улицам Санкт-Петербурга 24 июня
Гонщик на авто перевернулся у въезда на КАД в Санкт-Петербурге
Водитель «Рено» погиб, врезавшись в дерево в Ленинградской области
Дорожники убрали улицы Санкт-Петербурга перед праздничным салютом
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны с безлимитной связью в Санкт-Петербурге
Автограф гитариста Queen за 1 миллион рублей продают в Санкт-Петербурге
Памятник «Погибшим при защите Отечества» установили на трассе «Нева»