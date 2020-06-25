2020-06-25T11:19:50+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге началось голосование по поправкам в Конституцию

25 июня избирательный участок открылся и в аэропорту Пулково
Петр КИБЕР
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В Пулково началось голосование по поправкам в Конституцию.В Пулково началось голосование по поправкам в Конституцию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 25 июня в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, началось досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию России. Отдать свой голос заранее можно по месту жительства или по месту нахождения человека, заранее оформившего открепительное удостоверение. С таким документом голосующих встречают в аэропорту Пулково.

- В пассажирском терминале Пулково с 25 июня по 1 июля работает временный избирательный участок. В аэропорту реализован уникальный формат голосования по аналогии с регистрацией пассажира на рейс, - сообщает пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Участковая избирательная комиссия участка №1414 расположилась в левом крыле терминала в зоне стоек регистрации №№ 101-110. Проголосовать здесь можно ежедневно с 9:00 до 14:00 в период с 25 по 30 июня. А также весь день (с 8:00 до 20:00) в единый день голосования 1 июля.

Процесс проходит в соответствии с санитарными требованиями, а всем голосующим выдают одноразовые ручки, маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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