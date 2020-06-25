25 Июнь 2020 2020-06-25T11:56:25+03:00

Магазины «Виктория», открытые на месте Spar, не прижились в городе

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Группа компаний «Дикси» закроет сеть магазинов в Санкт-Петербурге. Под сокращение попадут супермаркеты «Виктория», открытые в начале 2020 года на месте закрывшейся ранее торговой сети Spar.

- Выручка магазинов была ниже, чем у объектов «Интерторга» (Spar - прим.ред.) Предполагалось, что старт будет тяжелым, потом выделят средства на развитие, но теперь планы по дальнейшему продвижению свернуты, - пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По некоторым данным, малое число покупателей и низкий оборот не устроили московское руководство ГК «Дикси» и они решили свернуть «Виктории», сосредоточившись на развитии, собственно магазинов «Дикси», которые более узнаваемы в Петербурге.

Всего в Санкт-Петербурге и Ленобласти работало 12 супермаркетов «Виктория». Сейчас они находятся в процессе завершения работы. На официальном сайте торговой сети раздел «Петербург» уже отсутствует. Теперь «Виктории» останутся лишь в Москве, Подмосковье и Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU