Пулково готово вновь работать круглосуточно с 1 июля

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:37:55+03:00

Пока окончательных документов нет, но планы уже озвучены

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Петербургский аэропорт Пулково вновь может начать работать в круглосуточном режиме уже с 1 июля. Об этом корреспонденту «КП-Петербург» заявили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

- Да, у нас есть такие планы, которые озвучил сегодня наш генеральный директор. Разумеется, сначала надо получить все необходимые разрешения и согласования. Но надеемся открыться в круглосуточном режиме с начала июля, - сообщили представители аэропорта.

Причиной стало увеличившееся число рейсов и выросший пассажиропоток. В Пулково решили, что нет смысла закрывать терминал на несколько часов, тем более, что это создавало определенные неудобства пассажирам. - нельзя было приехать заранее в аэропорт и негде ждать ночью в случае задержки рейса.

Напомним, что сейчас вход в терминал закрывается в час ночи, а открывается на вход - в четыре утра. В сокращенном режиме Пулково работает с 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU