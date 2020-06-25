Пулково готово вновь работать круглосуточно с 1 июля
Петербургский аэропорт Пулково вновь может начать работать в круглосуточном режиме уже с 1 июля. Об этом корреспонденту «КП-Петербург» заявили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».
- Да, у нас есть такие планы, которые озвучил сегодня наш генеральный директор. Разумеется, сначала надо получить все необходимые разрешения и согласования. Но надеемся открыться в круглосуточном режиме с начала июля, - сообщили представители аэропорта.
Причиной стало увеличившееся число рейсов и выросший пассажиропоток. В Пулково решили, что нет смысла закрывать терминал на несколько часов, тем более, что это создавало определенные неудобства пассажирам. - нельзя было приехать заранее в аэропорт и негде ждать ночью в случае задержки рейса.
Напомним, что сейчас вход в терминал закрывается в час ночи, а открывается на вход - в четыре утра. В сокращенном режиме Пулково работает с 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU