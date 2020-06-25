2020-06-25T12:55:51+03:00
Звезды

Исаакиевский собор установил рекорд посещаемости за 2019 год

Он принял более 4 млн человек
Полина ШАНДРАК
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За год в музеях Санкт-Петербурга побывало 8,3 млн человек.За год в музеях Санкт-Петербурга побывало 8,3 млн человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" в прошлом году установил рекорд посещаемости. Его посетили более 4 млн человек. Об этом рассказал председатель комитета по культуре Константин Сухенко на заседании городского правительства.

- Безусловными лидерами по приему посетителей традиционно являются Исаакиевский собор, чья посещаемость в прошлом году впервые превысила 4 миллиона человек, и Музей истории Санкт-Петербурга, принявший более 2 миллионов жителей и гостей города, - отметил глава комитета.

Самым востребованным проектом стала выставка «Дейнека/Самохвалов» в Манеже. Ее посмотрели 112 тысяч человек.

За год в музеях Санкт-Петербурга побывало 8,3 млн человек. А вот театры города посетили 2,9 млн зрителей.

Губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, что именно учреждения культуры, работающие в онлайн-режиме, помогли петербуржцам справиться со сложной психологической ситуацией из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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