Больнице Святого Георгия срочно требуются доноры

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:00:55+03:00

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В петербургской больнице Святого Георгия возникла острая необходимость в донорах со второй группой крови с положительным резус-фактором. Об этом сообщили в медицинском учреждении и добавили, что сдать биоматериал можно по предварительной записи. Сделать это можно, например, в сообществе Вконтакте или, позвонив по телефону (812) 576-51-72, +7 (965) 074-42-12.

Собираясь на кроводачу, обязательно захватите с собой паспорт и СНИЛС. Прием доноров (до 60 лет!) проводят в понедельник с 15.00 до 18.00, вторник - пятница с 9.00 до 12.00.

До 30 июня участникам донации предоставляются скидки на такси. Для получения промокода необходимо написать в сообщество накануне дня сдачи крови: фамилию, имя, отчество (полностью), номер телефона. В ответ на сообщение вам вышлют код и инструкцию.

В донорах всех групп крови остро нуждается городская станция переливания крови: там донорский светофор практический весь красный. Хватает запасов только четвертой группы крови положительного резус-фактора.

Все желающие без записи могут прийти на городскую станцию переливания крови с понедельника по субботу с 9 до 13 часов. С более подробной информацией о донации крови в учреждении можно ознакомиться на официальном сайте или в группе Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU