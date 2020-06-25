2020-06-25T13:11:52+03:00
Общество

Компания Л1 готовится к заселению третьей очереди ЖК «Граф Орлов»

Первый этап был введен в эксплуатацию в начале апреля 2020 года
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В жилом комплексе «Граф Орлов» с 6 июля начнется заселение первого этапа третьей очереди. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.В жилом комплексе «Граф Орлов» с 6 июля начнется заселение первого этапа третьей очереди. Фото предоставлено пресс-службой Компании Л1.
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Компания Л1 с 6 июля начнет заселение первого этапа третьей очереди жилого комплекса «Граф Орлов». Одновременно с квартирами покупателям будут передаваться коммерческие помещения, расположенные в сданных корпусах. Официальные приглашения на заселение будут высланы всем владельцам через Почту России. При этом, начиная с 6 июля 2020 года, Компания приглашает владельцев на осмотр квартир и нежилых помещений (с возможностью передачи ключей). График осмотра будет размещен на сайте в ближайшее время.

Первый этап третьей очереди был введен в эксплуатацию в начале апреля этого года. В его состав вошел шестисекционный дом переменной высотности. В нем расположено 333 квартиры, а также офисные, коммерческие помещения и медицинский центр. Кроме того, сдан подземный паркинг площадью 4500 квадратных метров.

СПРАВКА

Жилой комплекс «Граф Орлов» находится в шаговой доступности от станции метро «Московская», в самой фешенебельной части Московского района. В жилом комплексе предусмотрены уникальный пешеходный променад, авторский проект отделки холлов, лобби, лифтов и парадных, многоуровневый теплый охраняемый паркинг, энергосберегающие стеклопакеты, бесшумные скоростные лифты со спуском на уровень паркинга, современные инженерные и противопожарные системы, круглосуточная служба охраны и консьержей. В комплексе представлены квартиры различного метража и планировочных решений, а также видовое жилье с панорамным остеклением на последних этажах. Для людей с ограниченными возможностями сделаны специальные подъемники на уровень лобби.

*Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Компания Л1 готовится к заселению третьей очереди ЖК «Граф Орлов»
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