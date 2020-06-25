2020-06-25T13:42:45+03:00
Общество

В Ленобласти появится почетное звание «Рубеж воинской доблести»

Его будут присваивать населенным пунктам, у которых проходили ожесточенные сражения Великой Отечественной войны
Петр КИБЕР
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В Ленобласти появится звание «Рубеж воинской доблести».В Ленобласти появится звание «Рубеж воинской доблести».Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области появится почетное звание «Рубеж воинской доблести». С такой инициативой выступили депутаты регионального Заксобрания Михаил Коломыцев, Вадим Малык и Иван Хабаров.

- Законопроект, принятый на прошедшем 23 июня заседании, подготовлен в целях увековечения памяти погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территориях муниципальных районов Ленинградской области, - сообщает пресс-служба областного ЗакСа.

Дело в том, что в существующем законе есть два понятия: «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести». Однако сражений в Ленобласти в годы войны было много, происходили они повсеместно, иногда в целых районах, что не укладывается в рамки документа. Депутаты посчитали, что это не справедливо и предложили учредить звание «Рубеж воинской доблести».

Оно будет присваиваться раз в год одновременно двум и более населенным пунктам , на территории которых или в непосредственной близости проходили ожесточенные сражения, в которых защитники Родины проявили мужество и героизм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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