За секс со школьницей петербургский активист «Весны» получил 4 года колонии

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:07:53+03:00

За секс со школьницей активист "Весны" получил 4 года колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Свои забавы молодые люди снимали на видео

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Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу активиста движения «Весна» Владимира Казаченко, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении малолетней. Другими словами, 18-летний парень занимался сексом с 14-летней школьницей. Вместе с Казаченко судили и его приятеля Вадима Тишкина.

- Тишкин и Казаченко, по предварительному сговору группой лиц, совершили развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Групповушку со школьницей парни снимали на камеру мобильного телефона, что было расценено следствием, как изготовление порнографических материалов. Ролики с сексом нашли в телефоне девушки.

Третья статья была за склонение 14-летней к приему наркотиков и психотропов.

Сами подсудимые, которые с февраля 2019 года сидели в Следственном изоляторе, вину полностью признали. В итоге Казаченко получил 4 года строгого режима, а его друг проведет в колонии на полгода меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU