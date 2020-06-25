За секс со школьницей петербургский активист «Весны» получил 4 года колонии
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу активиста движения «Весна» Владимира Казаченко, которого обвиняли в совершении развратных действий в отношении малолетней. Другими словами, 18-летний парень занимался сексом с 14-летней школьницей. Вместе с Казаченко судили и его приятеля Вадима Тишкина.
- Тишкин и Казаченко, по предварительному сговору группой лиц, совершили развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Групповушку со школьницей парни снимали на камеру мобильного телефона, что было расценено следствием, как изготовление порнографических материалов. Ролики с сексом нашли в телефоне девушки.
Третья статья была за склонение 14-летней к приему наркотиков и психотропов.
Сами подсудимые, которые с февраля 2019 года сидели в Следственном изоляторе, вину полностью признали. В итоге Казаченко получил 4 года строгого режима, а его друг проведет в колонии на полгода меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU