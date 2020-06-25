2020-06-25T14:26:12+03:00
Происшествия

У Муринского кладбища женщину ударили камнем по голове

А потом еще и ограбили
Петр КИБЕР
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Жительницу Петербурга ограбили у Муринского кладбища.Жительницу Петербурга ограбили у Муринского кладбища.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Всеволожского района ищут преступника, который среди бела дня ударил жительницу Петербурга камнем по голове, после чего ограбил. Все произошло в Мурино, неподалеку от кладбища.

- 24 июня 12:26 поступило сообщение о том, что у Муринского кладбища неизвестный, ударив по голове камнем, похитил ювелирные изделия у женщины 40 лет, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Саму пострадавшую отправили в больницу, а место происшествия осмотрели полицейские. Они изъяли в качестве улик камень, фрагмент дерева и окурок. Вечером потерпевшая сама пришла в отделение и написала заявление об ограблении.

Пол словам женщины, неизвестный преступник ударил по голове камнем, после чего отобрал золотой плетеный браслет и золотую цепочку. Приметы нападавшего: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, европейского типа, глаза голубые. Был одет в футболку с бело-синими полосками и темные джинсы.

Ущерб составил 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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