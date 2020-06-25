На 30 миллионов рублей оштрафовали петербуржцев во время карантина

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:44:27+03:00

Только за июнь нарушителям выписали почти три тысячи протоколов

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В 30 с лишним миллионов рублей обошлись жителям Санкт-Петербурга нарушения карантинного режима. За попытки выйти из самоизоляции, погулять в парках, отдохнуть в закрытых барах и кафе, только за июнь было составлено почти три тысячи протоколов.

- Всего в этом месяце Комитетом по вопросам законности было вынесено 3516 решений (+600 майских протоколов - прим.ред.). За июнь горожанам было выписано штрафов на общую сумму около 13 миллионов рублей, - пишет газета «Петербургский дневник».

А еще на 17 миллионов жители и гости Северной столицы нагуляли за апрель-май. В эту сумму входит весь спектр возможных нарушений, которые фиксирует полиция и чиновники Смольного, имеющие право оформлять протоколы.

Стоит отметить, что несмотря на разговоры об открытии парков, фактически они остаются закрытыми и за прогулки в них можно получить приличный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU