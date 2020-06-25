2020-06-25T15:34:18+03:00
Авто

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

В течение двух часов здесь будут пропускать корабли
Петр КИБЕР
Поделиться:
Из-за разводки моста через Свирь на два часа перекроют Мурманское шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".Из-за разводки моста через Свирь на два часа перекроют Мурманское шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
Изменить размер текста:

Очередная разводка моста прервет движение автомобилей по Мурманскому шоссе, оно же федеральная автодорога «Кола». Чтобы не застрять и не опоздать, водителей о неудобствах предупреждают заранее.

- 26 июня 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение транспорта. С 08:50 до 10:50 для прохода судов с максимальным высотным габаритом 21 метр, будет производиться разводка моста через реку Свирь,- сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Напомним, что совмещенный железнодорожно-автомобильный мост расположен на 236-м километре Мурманского шоссе, у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Автомобилисты, которые живут поблизости или же ездят здесь по служебной необходимости, знают о регулярных разводках моста. Однако транзитный транспорт часто встает в пробки из-за перекрытия движения по мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Гатчиной на дороге нашли ребенка
Женщина умерла, заблудившись в лесу в Ленинградской области
Мужчина-эпилептик утонул во время рыбалки в Ленинградской области
Петербургская школьница внезапно впала в кому
Суперкар McLaren за 20 миллионов рублей попал в аварию в Санкт-Петербурге
Новорожденный утонул в кастрюле в Ленинградской области
Транспортный налог для плавучих доков сократят наполовину в Санкт-Петербурге
Стали известны результаты тестов игроков «Зенита» на коронавирус перед матчем с «Крыльями Советов»
«Окна дрожат от рева музыки»: Депутаты просят губернатора и полицию Санкт-Петербурга навести порядок на Рубинштейна
Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь
На 30 миллионов рублей оштрафовали петербуржцев во время карантина
У Муринского кладбища женщину ударили камнем по голове
За секс со школьницей петербургский активист «Весны» получил 4 года колонии
В Ленобласти появится почетное звание «Рубеж воинской доблести»
Суд прекратил дело петербуржца, сбежавшего из обсерватора в «Заре»
Компания Л1 готовится к заселению третьей очереди ЖК «Граф Орлов»
Больнице Святого Георгия срочно требуются доноры
Исаакиевский собор установил рекорд посещаемости за 2019 год