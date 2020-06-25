Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь
Очередная разводка моста прервет движение автомобилей по Мурманскому шоссе, оно же федеральная автодорога «Кола». Чтобы не застрять и не опоздать, водителей о неудобствах предупреждают заранее.
- 26 июня 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение транспорта. С 08:50 до 10:50 для прохода судов с максимальным высотным габаритом 21 метр, будет производиться разводка моста через реку Свирь,- сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».
Напомним, что совмещенный железнодорожно-автомобильный мост расположен на 236-м километре Мурманского шоссе, у города Лодейное Поле в Ленинградской области.
Автомобилисты, которые живут поблизости или же ездят здесь по служебной необходимости, знают о регулярных разводках моста. Однако транзитный транспорт часто встает в пробки из-за перекрытия движения по мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU