Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:34:18+03:00

Из-за разводки моста через Свирь на два часа перекроют Мурманское шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

В течение двух часов здесь будут пропускать корабли

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Очередная разводка моста прервет движение автомобилей по Мурманскому шоссе, оно же федеральная автодорога «Кола». Чтобы не застрять и не опоздать, водителей о неудобствах предупреждают заранее.

- 26 июня 2020 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение транспорта. С 08:50 до 10:50 для прохода судов с максимальным высотным габаритом 21 метр, будет производиться разводка моста через реку Свирь,- сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Напомним, что совмещенный железнодорожно-автомобильный мост расположен на 236-м километре Мурманского шоссе, у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Автомобилисты, которые живут поблизости или же ездят здесь по служебной необходимости, знают о регулярных разводках моста. Однако транзитный транспорт часто встает в пробки из-за перекрытия движения по мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU