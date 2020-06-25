«Окна дрожат от рева музыки»: Депутаты просят губернатора и полицию Санкт-Петербурга навести порядок на Рубинштейна

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:14:29+03:00

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«Переполненная терраса визжит», «Окна дрожат от рева музыки из минивена, с ним спорит дискотека в соседнем баре», «Свадьба накрыла стол на постаменте Ольги Берггольц. Пьяный жених хочет ускакать в светлое будущее и бурно выражает свою любовь к коню», «Что отвечает полиция по телефону, не слышно», - вот так в соцсетях жалуются жители улицы Рубинштейна.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский решил помочь. Он обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и начальнику ГУ МВД Роману Плугину, чтобы те навели порядок на улице Рубинштейна. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, последнее время ему поступает немало жалоб от проживающих там людей. Они утверждают, что последние дни их жизнь похожа на ад.

- После двух месяцев относительного спокойствия снова началось это безумие: практически каждую ночь жителям не давали спать посетители массовых «вечеринок», оккупировавшие ночные бары, - написал в письме депутат. - Привлечь к порядку полицию удалось, буквально оборвав телефоны городских служб и знакомых журналистов. После проведенного рейда в воскресенье, судя по сообщениям местных жителей, все вернулось на круги своя.

Депутат отметил, что уже обращался к правительству, чтобы пресекли систематические нарушения на Рубинштейна: ночной шум, торговлю алкоголем в позднее время суток, распитие напитков на улице и во дворах.

- Я предлагал обеспечить постоянное патрулирование улицы в вечернее и ночное время. Рассмотреть вопрос об ограничении времени работы баров, расположенных в жилых домах, и о запрете курения вблизи парадных жилых домов. К сожалению, не особо что-то изменилось, предлагаю вернуться к этим вопросам снова, - написал Вишневский.

ИСТОЧНИК KP.RU