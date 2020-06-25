2020-06-25T16:04:58+03:00
Спорт

Стали известны результаты тестов игроков «Зенита» на коронавирус перед матчем с «Крыльями Советов»

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 26 июня
Петр КИБЕР
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Игроки "Зенита" прошли тесты на коронавирус.Игроки "Зенита" прошли тесты на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уже 26 июня Санкт-Петербург примет первый после возобновления чемпионата России футбольный матч. «Зенит» примет самарские «Крылья Советов». А перед встречей все игроки сине-бело-голубых сдали обязательный тест на коронавирус.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе петербургского клуба, обследование прошло удачно, заболевших нет. Вместе с основным составом тесты благополучно сдали игроки «Зенит-2» и женской команды.

Теперь ничто не помешает зенитовцам выйти на битву с «Крыльями» в оптимальном составе.

- У нас крутой стадион и мы обязаны выигрывать на нем все матчи, - заявил герой встречи с ЦСКА бразилец Малком.

Отметим, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Самарский клуб замыкает ее на последнем, 16-м месте.

Игра состоится 26 июня на «Газпром Арене» и начнется в 23:30 по петербургскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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