Транспортный налог для плавучих доков сократят наполовину в Санкт-Петербурге

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:20:59+03:00

Транспортный налог для плавучих доков будет сокращен наполовину в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге изменят транспортный налог для плавучих доков. В четверг, 25 июня 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал соответствующий документ в законе о «Налоговых льготах». Теперь плата будет сокращена наполовину.

- Для плавучих доков установлена налоговая льгота в размере 50% от суммы транспортного налога. Он исчисляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга «О транспортном налоге», - рассказали в Смольном.

Так, организации смогут получить льготу при соблюдении ряда обязательных условий. В течение льготного налогового периода среднемесячная заработная плата работников организации и ее подразделений на территории города должна превышать троекратный размер МРОТ, установленный в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в 2017 году налоговая ставка была определена в 200 рублей. Теперь она будет равна 100 рублям.

Действие Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU