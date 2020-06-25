2020-06-25T16:59:13+03:00
Происшествия

Новорожденный утонул в кастрюле в Ленинградской области

Лилия КОЗЛОВА
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Малыш утонул в кастрюле в ЛенобластиМалыш утонул в кастрюле в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ломоносовском районе Ленинградской области младенец утонул в кастрюле. Вечером в среду, 24 июня 2020 года, из межрайонной больницы поступила телефонограмма в полицию о случившейся трагедии. Тело малыша было обнаружено в емкости с водой в подсобном хозяйстве деревни Ильино, Оржицкого сельского поселения.

- На теле малыша, рожденного в конце ноября 2019 года, следов насильственной смерти не было. Труп был направлен в морг для установления причин смерти, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что у мальчика была полная семья - 23-летняя мать и 29-летний отец. Они были доставлены в участок для составления административных протоколов.

Материалы по делу направлены в следственный комитете, который начал проверку произошедшего. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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