2020-06-25T17:24:15+03:00
Происшествия

Петербургская школьница внезапно впала в кому

Девочку в угнетенном сознании привезли в больницу в ночь на среду
Петр КИБЕР
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Петербургская школьница внезапно впала в кому.Петербургская школьница внезапно впала в кому.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские полицейские выясняют причины тяжелого состояния школьницы, которая впала в кому вскоре после того, как ее привезли в больницу. Вызов в один из домов на улице Джона Рида поступил в службу скорой помощи вечером 23 июня.

- В 02:25 в дежурную часть отдела полиции поступила телефонограмма из Детской городской больницы о том, что 23 июня в 21:01 из дома с диагнозом: угнетенное сознание неясного происхождения доставлена 14-летняя девочка, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На момент поступления в больницу пациентка уже находилась в состоянии комы. Сейчас состояние 14-летней школьницы остается тяжелым. Врачи выясняют причины, по которым девочка впала в кому.

Известно, что семья, в которой произошло ЧП, полная. На учете ни сама ученица восьмого класса, ни ее родители не состоят. Пока полицейские изъяли телефон девочки. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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