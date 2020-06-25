2020-06-25T17:26:28+03:00
Происшествия

Мужчина-эпилептик утонул во время рыбалки в Ленинградской области

Труп выловили из реки Луга в районе деревни Шалово
Лилия КОЗЛОВА
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Рыбак-эпилептик утонул в реке Луга в ЛенобластиРыбак-эпилептик утонул в реке Луга в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградкой области рыбак-эпилептик утонул в реке Луга. Рано утром во вторник, 23 июня 2020 года, 43-летний мужчина отправился с удочками на воду. Однако к назначенному времени домой не вернулся. Тогда его родственники начали бить тревогу.

- По словам родных, мужчина ушел на рыбалку в 4 часа утра. Когда ему начали звонить на телефон, тот оказался вне сети. На месте, где он рыбачил были обнаружены удочки, а самого его не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Родственники сообщили, что мужчина является инвалидом 2-й группы из-за травмы головы и эпилепсии. Также он злоупотреблял спиртным.

Правоохранители опросили всех знакомых рыбака, но никто его не видел. Спустя сутки его наконец-то нашли. Около 8 часов утра сотрудники МЧС выловили труп мужчины из реки Луга, в 300 метрах от моста на объездной дороги.

Лето было направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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