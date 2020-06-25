Женщина умерла, заблудившись в лесу в Ленинградской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:36:02+03:00

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В Ленинградской области нашли гнилой труп женщины, которая считалась без вести пропавшей с 18 июня. В среду, 24 июня 2020 года, тело 35-летней обнаружили в лесу, недалеко от садоводства, которое находится между КАД и деревней Марьино в Ломоносовском районе. Известно, что ранее она заблудилась.

- 18 июня умершая связывалась со своей знакомой и сообщила, что заблудилась в лесу в деревне Горбунки. Найти выход никак не может. После этого связь оборвалась, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что женщина ранее была судима за наркотики, а также находилась в федеральном розыске полицией Краснодара. Как она оказалась в лесу Ленобласти на данный момент не известно.

Тело умершей лежало в неестественной позе лицом вниз. За время труп успел сильно сгнить. Тело было направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU