2020-06-25T17:38:52+03:00
Происшествия

Под Гатчиной на дороге нашли ребенка

Мальчик лежал у моста прямо у проезжей части
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Гатчинском районе на дороге ночью нашли ребенка.В Гатчинском районе на дороге ночью нашли ребенка.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жители Гатчинского района нашли лежащего на дороге ребенка. Местные жители, возвращавшиеся домой поздно ночью 24 июня, случайно наткнулись на мальчика. Люди сразу же вызвали скорую помощь и полицию.

- В 00:51 поступило сообщение о том, что в поселке Лукаши на улице Заводская вдоль дороги у моста лежит ребенок лет 10-11, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавший на указанный адрес наряд полиции действительно обнаружил лежащего на дороге ребенка. Через несколько минут прибыли и врачи скорой помощи.

Ребенка госпитализировали, а чуть позднее пришло сообщение из больницы, о том, что у пациента токсическое отравление. Состояние - тяжелое.

Через некоторое время школьник очнулся и рассказал, что ему 13 лет. Накануне вечером он выпил водки и употребил неизвестное ему вещество, после чего и почувствовал себя плохо.

Известно, что семья мальчика неполная. На мать и отца, которые находятся в разводе, составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Гатчиной на дороге нашли ребенка
Женщина умерла, заблудившись в лесу в Ленинградской области
Мужчина-эпилептик утонул во время рыбалки в Ленинградской области
Петербургская школьница внезапно впала в кому
Суперкар McLaren за 20 миллионов рублей попал в аварию в Санкт-Петербурге
Новорожденный утонул в кастрюле в Ленинградской области
Транспортный налог для плавучих доков сократят наполовину в Санкт-Петербурге
Стали известны результаты тестов игроков «Зенита» на коронавирус перед матчем с «Крыльями Советов»
«Окна дрожат от рева музыки»: Депутаты просят губернатора и полицию Санкт-Петербурга навести порядок на Рубинштейна
Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь
На 30 миллионов рублей оштрафовали петербуржцев во время карантина
У Муринского кладбища женщину ударили камнем по голове
За секс со школьницей петербургский активист «Весны» получил 4 года колонии
В Ленобласти появится почетное звание «Рубеж воинской доблести»
Суд прекратил дело петербуржца, сбежавшего из обсерватора в «Заре»
Компания Л1 готовится к заселению третьей очереди ЖК «Граф Орлов»
Больнице Святого Георгия срочно требуются доноры
Исаакиевский собор установил рекорд посещаемости за 2019 год