Под Гатчиной на дороге нашли ребенка

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:38:52+03:00

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Жители Гатчинского района нашли лежащего на дороге ребенка. Местные жители, возвращавшиеся домой поздно ночью 24 июня, случайно наткнулись на мальчика. Люди сразу же вызвали скорую помощь и полицию.

- В 00:51 поступило сообщение о том, что в поселке Лукаши на улице Заводская вдоль дороги у моста лежит ребенок лет 10-11, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавший на указанный адрес наряд полиции действительно обнаружил лежащего на дороге ребенка. Через несколько минут прибыли и врачи скорой помощи.

Ребенка госпитализировали, а чуть позднее пришло сообщение из больницы, о том, что у пациента токсическое отравление. Состояние - тяжелое.

Через некоторое время школьник очнулся и рассказал, что ему 13 лет. Накануне вечером он выпил водки и употребил неизвестное ему вещество, после чего и почувствовал себя плохо.

Известно, что семья мальчика неполная. На мать и отца, которые находятся в разводе, составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU