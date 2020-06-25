Под Гатчиной на дороге нашли ребенка
Жители Гатчинского района нашли лежащего на дороге ребенка. Местные жители, возвращавшиеся домой поздно ночью 24 июня, случайно наткнулись на мальчика. Люди сразу же вызвали скорую помощь и полицию.
- В 00:51 поступило сообщение о том, что в поселке Лукаши на улице Заводская вдоль дороги у моста лежит ребенок лет 10-11, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приехавший на указанный адрес наряд полиции действительно обнаружил лежащего на дороге ребенка. Через несколько минут прибыли и врачи скорой помощи.
Ребенка госпитализировали, а чуть позднее пришло сообщение из больницы, о том, что у пациента токсическое отравление. Состояние - тяжелое.
Через некоторое время школьник очнулся и рассказал, что ему 13 лет. Накануне вечером он выпил водки и употребил неизвестное ему вещество, после чего и почувствовал себя плохо.
Известно, что семья мальчика неполная. На мать и отца, которые находятся в разводе, составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU