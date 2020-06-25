Две кассирши попались на воровстве из касс в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:18:48+03:00

Две кассирши попались на кражах в магазинах в Петербурге и Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

Женщин задержали и отвели на разборку в полицию

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области поймали кассирш, которые таскали деньги из касс. 22 и 23 июня нарядами групп задержания отделов вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга и Всеволожскому району Ленинградской области были задержаны две работницы магазинов.

- Так, 22 июня в 20:45 часов в гипермаркете на Привокзальной улице в городе Мурино работники магазина заметили сотрудницу, которая ворует деньги. В торговом помещении задержали женщину, которая, по заявлению администрации магазина, 17 и 19 июня совершила кражи небольших денежных сумм из кассы, - сообщили в Росгвардии.

Аналогичный случай произошел на следующий день в Приморском районе Санкт-Петербурга. Кассир-консультант одного строительного магазина на Параютной улице украла из кассы 18 тысяч рублей. Вычислить подозреваемую в краже работницу помогли записи камер видеонаблюдения.

Обеих женщин задержали и передали полиции для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU