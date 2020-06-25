2020-06-25T18:37:55+03:00
Общество

Границу между Санкт-Петербургом и Финляндией откроют не раньше 14 июля 2020 года

Но проезд в странах Европы уже открыт
Лилия КОЗЛОВА
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Выехать из Петербурга в Финляндию можно будет не раньше 14 июляВыехать из Петербурга в Финляндию можно будет не раньше 14 июляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жители Санкт-Петербурга еще не скоро смогут выехать за границу. Так, генеральное консульство Финляндии напомнило о том, что граница с Россией откроется не раньше 14 июля 2020 года. Поэтому спешить оформлять визу пока что нет смысла.

- Напоминаем, что ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, и на въезд из других сохраняются как минимум до 14 июля 2020, - рассказали в консульстве.

Для тех, кто уже оказался за границей, проезд между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой свободен. Также можно легко передвигаться между Шенгенскими странами на судах.

Однако на данный момент возможно возвращаться в Финляндию, при условии вида на жительства, а также в другие страны Европейского Союза и Шенгенских стран.

Напомним, что границы России временно закрыты в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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