Границу между Санкт-Петербургом и Финляндией откроют не раньше 14 июля 2020 года
Жители Санкт-Петербурга еще не скоро смогут выехать за границу. Так, генеральное консульство Финляндии напомнило о том, что граница с Россией откроется не раньше 14 июля 2020 года. Поэтому спешить оформлять визу пока что нет смысла.
- Напоминаем, что ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, и на въезд из других сохраняются как минимум до 14 июля 2020, - рассказали в консульстве.
Для тех, кто уже оказался за границей, проезд между Финляндией и Норвегией, Данией, Исландией, Эстонией, Латвией и Литвой свободен. Также можно легко передвигаться между Шенгенскими странами на судах.
Однако на данный момент возможно возвращаться в Финляндию, при условии вида на жительства, а также в другие страны Европейского Союза и Шенгенских стран.
Напомним, что границы России временно закрыты в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
ИСТОЧНИК KP.RU