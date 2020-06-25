2020-06-25T18:48:15+03:00
Происшествия

Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Ленинградской области

В больницу попала новорожденная девочка и 4-летний мальчик
Лилия КОЗЛОВА
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Новорожденная девочка и 4-летний мальчик пострадали в ДТП в ЛенобластиНоворожденная девочка и 4-летний мальчик пострадали в ДТП в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Утром в четверг, 25 июня 2020 года, в Кировском районе водитель «ВАЗ-2104» не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в дерево. Сам он не пострадал, а вот его пассажиров госпитализировали в больницу.

- ЧП произошло в 11:40 часов на 8-м километре автодороги Сологубовка – Кирсино. За рулем автомобиля находится 39-летний мужчина. В машине также были 38-летняя девочка, 4-летний мальчик и двухмесячная девочка, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и машина вылетела в кювет, после чего врезалась в дерево. В результате пострадали женщина и дети. Их госпитализировали в больницу в различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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